Коронавирус: В РФ священник в противогазе обвинил СМИ в нагнетании паники
В РФ активно распространяется коронавирус. На этом фоне протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе.
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Видео выступления священника появилось в Instagram.
Настоятель храма решил высмеять СМИ, которые, по его мнению, нагнетают панику в связи с пандемией коронавируса в мире.
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Как заявил Ткачев, никакой реальной опасности коронавирус якобы не представляет, а все СМИ, которые распространяют о нем информацию, являются “нечистью”.
Выключите телевизор, и никакого коронавируса не будет, - заявил Ткачев.
ОТЕЦ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ И ПРОПОВЕДЬ В ПРОТИВОГАЗЕ Хорошо, что идёт Великий пост. И я всеми силами ограничиваю себя в новостях. А если их читать, можно из окна выпрыгнуть от этой дикой паники из-за коронавируса. Как я люблю отца Андрея Ткачёва. Он на проповедь вышел в противогазе. Как говорят в этих интернетах, батюшка жжёт😀 А на деле отец Андрей дал суперский совет: «Выключите телевизор и никакого коронавируса не будет». Я вам открою секрет. Мы все умрем. Только тс-с-с! Но не от коронавируса. Меньше нервов, больше молитвы. ОБНОВЛЕНИЕ Отец Андрей благословил видео вернуть. Вот. Возвращаю.
Напомним, в Украине коронавирусом заразился священник. Известно, кто стал новым зараженным.
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Видать, он больше верит Пуйлу, А не Богу.