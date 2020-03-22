Коронавирус: В РФ священник в противогазе обвинил СМИ в нагнетании паники

Священник пришел на проповедь в защитном костюме.

Священник в РФ накинулся на СМИ скриншот видео

В РФ активно распространяется коронавирус. На этом фоне протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе.

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Видео выступления священника появилось в Instagram.

Настоятель храма решил высмеять СМИ, которые, по его мнению, нагнетают панику в связи с пандемией коронавируса в мире.

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Как заявил Ткачев, никакой реальной опасности коронавирус якобы не представляет, а все СМИ, которые распространяют о нем информацию, являются “нечистью”.

Выключите телевизор, и никакого коронавируса не будет, - заявил Ткачев.

Напомним, в Украине коронавирусом заразился священник. Известно, кто стал новым зараженным.

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