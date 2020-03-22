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Коронавирус: В РФ священник в противогазе обвинил СМИ в нагнетании паники

Комментариев: 1
Священник пришел на проповедь в защитном костюме.
Священник в РФ накинулся на СМИ
Священник в РФ накинулся на СМИ
скриншот видео

В РФ активно распространяется коронавирус. На этом фоне протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе.

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Видео выступления священника появилось в Instagram.

Настоятель храма решил высмеять СМИ, которые, по его мнению, нагнетают панику в связи с пандемией коронавируса в мире.

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Как заявил Ткачев, никакой реальной опасности коронавирус якобы не представляет, а все СМИ, которые распространяют о нем информацию, являются “нечистью”.

Выключите телевизор, и никакого коронавируса не будет, - заявил Ткачев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЕЦ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ И ПРОПОВЕДЬ В ПРОТИВОГАЗЕ Хорошо, что идёт Великий пост. И я всеми силами ограничиваю себя в новостях. А если их читать, можно из окна выпрыгнуть от этой дикой паники из-за коронавируса. Как я люблю отца Андрея Ткачёва. Он на проповедь вышел в противогазе. Как говорят в этих интернетах, батюшка жжёт😀 А на деле отец Андрей дал суперский совет: «Выключите телевизор и никакого коронавируса не будет». Я вам открою секрет. Мы все умрем. Только тс-с-с! Но не от коронавируса. Меньше нервов, больше молитвы. ОБНОВЛЕНИЕ Отец Андрей благословил видео вернуть. Вот. Возвращаю.

Допис, поширений Роман Голованов (@r_golovanov)

Напомним, в Украине коронавирусом заразился священник. Известно, кто стал новым зараженным.

 

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Теги: коронавирус, РФ, священник
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Комментариев (1)
БийКацапів    23.03.2020, 14:20
Оценка:  0
БийКацапів
Иисус Христос лечил проведенных без противогазов и костюмов.
Видать, он больше верит Пуйлу, А не Богу.
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