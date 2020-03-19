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Президент Израиля на карантине читал сказки онлайн

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Реувен Ривлин читал сказки для детей, чтобы родители могли отдохнуть во время карантина.
 
Президент Израиля Реувен Ривлин в условиях карантина начал читать сказки для детей. Об этом сообщает JewishPress.
 
"Я знаю, что это нелегкое время, и дети дома. Даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг "Сдается квартира", - сказал президент Израиля.
 
Также, Ривлин в Facebook намекнул, что он сделает еще одну "историю" на следующей неделе.
 
 
 

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Теги: президент, Израиль, видео, сказка, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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