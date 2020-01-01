В Китае улучшается ситуация с внутренним туризмом на фоне спада COVID-19

Китайцы стали чаще бронировать авиабилеты, при этом большинство бронирований - все же для деловых поездок.

После стабилизации ситуации с коронавирусом в Китае начал возобновляться внутренний туризм. Об этом сообщает АТОР в понедельник, 23 марта.

Отмечается, что в сравнении с бронированиями в начале января, когда 38 процентов авиабилетов заказывались с глубиной до 15 дней, сейчас эта доля возросла до 58 процентов. При этом большая часть бронирований сейчас совершается с целью деловых поездок.

Также объем реального бронирования авиабилетов в Китай и на внутрикитайские рейсы уже больше, чем в феврале. Поездки за границу еще не так востребованы - это связано и с ограничительными мерами самих властей КНР, и с тем, что большинство зарубежных направлений сегодня вводят свои ограничения для китайских путешественников.

Власти позволяют гражданам свободно передвигаться внутри страны, если те используют "код здоровья" - цифровой QR-код, который может добровольно получить любой пользователь смартфона. Код доступен внутри популярных приложений: мессенджера WeChat, кошелька AliPay и других сервисов. Программы анализируют эпидемиологическую ситуацию в стране и сверяют ее с перемещениями пользователя за последние 14 дней.

Таким образом, если человек недавно вернулся из небезопасной страны, города или района, то система покажет соответствующий цветовой код, который означает различный уровень допуска - в том числе и на борт самолета, поезд и прочее.

Например, если у человека зеленый код, он может свободно перемещаться, если желтый - нужно пройти самостоятельный семидневный карантин и не появляться в общественных местах. В случае красного кода, человек остается дома на 14 дней.

Напомним, что ранее в Китае заявили о выздоровлении 90% больных COVID-19. Всего с начала пандемии вируса в КНР заразились более 80 тысяч граждан, вылечиться удалось более 70 тысячам.

Также сообщалось, что в Китае оценили сроки окончания пандемии в Европе. Пандемия коронавируса в Европе может затянуться на пару лет, считают китайские специалисты.

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