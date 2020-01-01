В ВОЗ предупредили о новых вспышках COVID-19 после отмены карантина

Для преодоления пандемии необходимо усилить диагностику и изоляцию зараженных, а также их контактных лиц.

Даже полный запрет на передвижение внутри общин не поможет странам прекратить распространение коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, заявиил исполнительный директор ВОЗ Майк Райан, передает Голос Америки.

По его словам, чтобы избежать повторного возгорания вируса нужны дополнительные меры по охране здоровья населения.

"Как только мы замедлим передачу вируса, мы должны атаковать сам вирус. Мы должны начать эту борьбу ", - сказал Райан.

По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на диагностике больных, их изоляции и изоляции тех, кто имел с ними контакты.

"Если мы сейчас не примем серьезные меры по обеспечению здоровья общества – когда все эти ограничения на передвижение отменят, опасность инфицирования вновь возрастет", – заверил Райан.

Многие европейские страны, в том числе и Украина, уже ввели жесткие ограничения на передвижение, как раньше было в Китае, например. Это правильно, говорит представитель ВОЗ, но вместе с этим надо тестировать каждого, у кого есть подозрение на заражение.

Ранее в МОЗ предположили путь попадания коронавируса в Украину. Главный санитарный врач страны сомневается, что коронавирус привезли в Украину заробитчане из Китая и ЕС.

Напомним, в ООН сообщили, что в Италии коронавирусом заразился каждый пятый медик.

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