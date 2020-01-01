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Число заболевших коронавирусом превысило 350 тысяч

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В последнее время ежедневно коронавирус обнаруживают у десятков тысяч людей. Более 100 тысяч уже выздоровели.
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Общее количество заболевших коронавирусом COVID-19 в мире в понедельник, 23 марта, превысило 350 тысяч человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers.
 
 
Так, по состоянию на 16:10 вирусом заразились 353 358 человек, из них 100 608 человек выздоровели, а 15409 умерли.
 
Среди 235 693 зараженных, которые до сих пор болеют, 11295 человек находится в тяжелом или критическом состоянии.
 
Наибольшее количество больных за все время зафиксировано в Китае (81 093), Италии (59138) и США (35 075), также более 33 тысяч случаев зафиксировано в Испании, более 26 тысяч - в Германии, более 23 000 - в Иране и больше 16000 во Франции.
 
Более 72 тысяч из тех, кто выздоровел, зафиксировано на материковом Китае. Более 8000 больных вылечились в Иране, более 7000 - в Италии, более 3000 - в Южной Корее и Испании.
 
Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 5476.
 
Стоит отметить, что еще утром заболевших коронавирусом было более 339 тысяч. В последнее время ежедневно заболевает от 28 до 34 тысяч человек.
 

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Теги: вирусы, заболевание, инфекция, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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