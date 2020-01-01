В КНР испытали вакцину от COVID-19

На исследование согласились добровольцы от 18 до 60 лет. После вакцинации их отправили под наблюдение медиков.

Власти Китая одобрили потенциальную вакцину от коронавируса, испытания которой начались в КНР 19 марта, пишет South China Morning Post.

Антидот был создан фармацевтической компанией CanSino Biologics, которая разработала продукт совместно с китайскими военными.

Вакцинация проходила следующим образом: добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет были разделены на три группы по 36 человек. Каждая группа получила разную дозу вакцины – низкую, среднюю и высокую. Исследование проводилось в учреждении вооруженных сил полиции города.

Теперь добровольцы должны провести две недели на карантине под наблюдением медиков.

Профессор вирусологии Университета Квинсленда в Австралии утверждает, что даже при испытании вакцин в ускоренном режиме понадобится время для подготовки антидота к массовому производству.

"Она может появиться в течение шести-девяти месяцев после начала клинических испытаний. Это означает, что вакцина станет доступной в течение года после обнаружения возбудителя. Это было бы замечательным достижением", - сказал он.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet