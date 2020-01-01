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В КНР испытали вакцину от COVID-19

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На исследование согласились добровольцы от 18 до 60 лет. После вакцинации их отправили под наблюдение медиков.
В КНР испытали вакцину от коронавируса
В КНР испытали вакцину от коронавируса
 
Власти Китая одобрили потенциальную вакцину от коронавируса, испытания которой начались в КНР 19 марта, пишет South China Morning Post.
 
Антидот был создан фармацевтической компанией CanSino Biologics, которая разработала продукт совместно с китайскими военными.
 
Вакцинация проходила следующим образом: добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет были разделены на три группы по 36 человек. Каждая группа получила разную дозу вакцины – низкую, среднюю и высокую. Исследование проводилось в учреждении вооруженных сил полиции города.
 
Теперь добровольцы должны провести две недели на карантине под наблюдением медиков.
 
Профессор вирусологии Университета Квинсленда в Австралии утверждает, что даже при испытании вакцин в ускоренном режиме понадобится время для подготовки антидота к массовому производству.
 
"Она может появиться в течение шести-девяти месяцев после начала клинических испытаний. Это означает, что вакцина станет доступной в течение года после обнаружения возбудителя. Это было бы замечательным достижением", - сказал он.
 
Отметим, что накануне во Франции заявили об успешном испытании лекарства от коронавируса.
 
Лекарство от нового типа коронавируса изобрели также в Италии. Оно помогает преодолеть инфекцию.
 

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Теги: вакцина, Китай, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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