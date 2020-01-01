Меркель прошла тестирование на COVID-19
Канцлер ФРГ Ангела Меркель рада сообщениям, в которых граждане выражают беспокойство ее здоровьем.
Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель рассказал о ее состоянии здоровья и отметил, что политик продолжает руководить страной, заявил Штеффен Зайберт, пишет в понедельник, 23 марта, Укринформ.
"Канцлер чувствует себя хорошо ... Она полностью выполняет свою работу", - заверил Зайберт.
По его словам, в понедельник канцлер руководила заседанием правительства в телефонном режиме. Таким же образом она может выполнять другую работу, в частности, вести виртуальные переговоры.
В понедельник Меркель сделали тест на коронавирус, о его результатах Зайберт обещает проинформировать безотлагательно.
При этом канцлер выполняет рекомендации Института Роберта Коха. Меркель, по словам ее представителя, она очень радуется большим количеством пожеланий доброго здоровья, которые поступают в ее адрес.
Как известно, канцлер ФРГ Ангела Меркель самоизолировалась на карантин, поскольку в прошлую пятницу контактировала с врачом, у которого подтвержде коронавирус.
Еще сообщалось, что Ангела Меркель во время карантина из-за Covid-19 пришла в супермаркет Hit Ullrich в Берлине за продуктами без респиратора, где закупила вина и туалетной бумаги.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент