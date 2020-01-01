Меркель прошла тестирование на COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рада сообщениям, в которых граждане выражают беспокойство ее здоровьем.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя хорошо

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель рассказал о ее состоянии здоровья и отметил, что политик продолжает руководить страной, заявил Штеффен Зайберт, пишет в понедельник, 23 марта, Укринформ.

"Канцлер чувствует себя хорошо ... Она полностью выполняет свою работу", - заверил Зайберт.

По его словам, в понедельник канцлер руководила заседанием правительства в телефонном режиме. Таким же образом она может выполнять другую работу, в частности, вести виртуальные переговоры.

В понедельник Меркель сделали тест на коронавирус, о его результатах Зайберт обещает проинформировать безотлагательно.

При этом канцлер выполняет рекомендации Института Роберта Коха. Меркель, по словам ее представителя, она очень радуется большим количеством пожеланий доброго здоровья, которые поступают в ее адрес.

Как известно, канцлер ФРГ Ангела Меркель самоизолировалась на карантин , поскольку в прошлую пятницу контактировала с врачом, у которого подтвержде коронавирус.

Еще сообщалось, что Ангела Меркель во время карантина из-за Covid-19 пришла в супермаркет Hit Ullrich в Берлине за продуктами без респиратора, где закупила вина и туалетной бумаги.

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