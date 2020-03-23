Дело MH17: суд просит предоставить спутниковые снимки с запуском ракеты

О них вскоре после катастрофы заявлял тогдашний госсекретарь США Джон Керри. Доступ к снимкам имеет прокурор Нидерландов.

Судьи гаагского суда, которые рассматривают дело о катастрофе MH17, просят предоставить спутниковые снимки США, на которых зафиксирован запуск ракеты по пассажирскому самолету. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает NRC.

Отмечается, что суд обратился к нидерландской прокуратуре с запросом относительно снимков, которые остаются засекреченными. Суд интересуется, могут ли эти снимки рассекретить и добавить в уголовное дело.

Напомним, вскоре после катастрофы 17 июля 2014 года тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявил, что есть доказательства запуска ракеты. При этом прокурору Нидерландов открыли доступ к этим снимкам.

Также сообщается, что на сегодняшних слушаниях защита потерпевших получила копию уголовного дела. Кроме того, следственному судье передали дело Олега Пулатова и трех других обвиняемых до следующих слушаний 8 июня. Следственный судья должен решить, какие части переведут на русский язык для подсудимых.

Ожидается, что основное рассмотрение дела начнется в следующем году.

Как сообщалось, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе MH17. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Ни один из них в суде не появился. Следующее заседание суда 23 марта длилось меньше часа.

Согласно графику слушаний, они должны проходить: 8 июня - 3 июля, 31 августа - 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

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