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США призывает РФ срочно прекратить огонь на Донбассе

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Террористы не пропускают на территорию ОРДЛО представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Пресс-центр ООС

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию предоставить доступ мониторинговой миссии ОБСЕ и прекратить огонь на Донбассе уже сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

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"Мы решительно поддерживаем важную работу СММ ОБСЕ. Россия должна предоставить СММ доступ ко всей суверенной территории Украины и выполнить свои обязательства по минским соглашениям - начиная с прекращения огня - уже сегодня", - говорится на Twitter-странице посольства.


Напомним, пьяный боевик угрожал миссии ОБСЕ автоматом.

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