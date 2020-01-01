США призывает РФ срочно прекратить огонь на Донбассе
Террористы не пропускают на территорию ОРДЛО представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.
Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию предоставить доступ мониторинговой миссии ОБСЕ и прекратить огонь на Донбассе уже сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.
Читай также: Дело MH17: суд просит предоставить спутниковые снимки с запуском ракеты
"Мы решительно поддерживаем важную работу СММ ОБСЕ. Россия должна предоставить СММ доступ ко всей суверенной территории Украины и выполнить свои обязательства по минским соглашениям - начиная с прекращения огня - уже сегодня", - говорится на Twitter-странице посольства.
Напомним, пьяный боевик угрожал миссии ОБСЕ автоматом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.