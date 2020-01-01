Стало известно, где больше всего проводят тестов на COVID-19

В штате Нью-Йорк ежедневно делают 16 тысяч тестов на коронавирус. Больше только в Южной Корее, население которой вдвое выше, чем у штата.

Больше всего тестов на корорнавурс в сутки проводят в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщил в понедельник, 23 марта, губернатор штата Эндрю Куомо, пишет CNN.

За десять дней штат увеличил количество тестов с тысячи до 16 тысяч в сутки. "Насколько это много? Это больше, чем тестирует любой другой штат в США", - отметил губернатор.

Всего с начала эпидемии проверили 78 тысяч человек.

Куомо добавил, что в Южной Корее, считающейся "золотым стандартом" по охвату тестированием, проверяют около 20 тысяч человек в сутки, но и население там в два раза больше, чем в Нью-Йорке.

Такое массовое тестирование дало результаты - за последние сутки в Нью-Йорке обнаружили 5700 людей с коронавирусом, а их общее количество приближается к 21 тысяче, что значительно больше, чем во многих странах.

Отмечается, что в 13% случаев человека госпитализировали, но только каждый четвертый из них нуждается в интенсивной терапии.

Умерли 157 человек, это меньше 1% от общего количества выявленных больных.

Напомним, сегодня число заболевших коронавирусом в мире превысило 350 тысяч, более ста тысяч выздоровели, а почти 15,5 тысяч умерли.

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