COVID-19 распространяется все быстрее - ВОЗ

За последние четыре дня количество заболевших коронавирусом увеличилось в полтора раза.

Скорость распространения коронавируса в мире ускоряется. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Интерфакс.

"В ВОЗ получили данные о более 300 тысячах случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, чтобы заразившихся стало 200 тысяч, а чтобы достигнуть отметки в 300 тысяч заразившихся ушло всего четыре дня.

Сегодня днем сообщалось, что число заболевших коронавирусом превысило 350 тысяч. Стоит отметить, что еще утром заболевших коронавирусом было более 339 тысяч. В последнее время ежедневно заболевает от 28 до 34 тысяч человек.

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