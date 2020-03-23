В Италии снова снизилось число смертей от COVID-19

Снизилось количество новых зарегистрированных заражений – за последние сутки оно увеличилось на 4789 человек, в то время как днем ранее их было 5560.

В Италии вторые сутки подряд зафиксировали снижение количества жертв пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сказал главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, сообщает ANSA в понедельник, 23 марта.

Так, по его словам, за минувшие сутки скончался 601 человек, в то время как вчера сообщалось о 652 умерших, а позавчера – о 793 жертвах.

Кроме того, за последние сутки в Италии зарегистрировали 4789 новых заражений коронавирусом – рост немногим более 8%. В то же время днем ранее число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек, еще раньше – на 6557 человек.

Также число выздоровевших возросло на 408 человек – теперь их начитывается 7423.

На брифинге заявили, что сегодня в Италии "первый позитивный день" с начала эпидемии и даже отметили о "появлении света в конце тоннеля".

Напомним, что в Италии решили закрыть все предприятия, которые не относятся к жизненно необходимым сферам.

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