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В Черное море вошли корабли НАТО

Комментариев: 7
Это первый в 2020 году коллективный заход сил НАТО в Черное море. Группа состоит из трех фрегатов – флагманского канадского HMCS Fredericton, итальянского Virginio Fasan F591 и турецкого TCG Salihreis F246.
Итальянский фрегат Virginio Fasan F591
Итальянский фрегат Virginio Fasan F591
Yoruk Isik / Twitter

Это первый в 2020 году коллективный заход сил НАТО в Черное море. Группа кораблей состоит из трех фрегатов – флагманского канадского HMCS Fredericton, итальянского Virginio Fasan F591 и турецкого TCG Salihreis F246.

Постоянная группа кораблей НАТО SNMG2 преодолела проливы и вошла в Черное море.Об этом сообщают стамбульские информационные порталы, отслеживающие прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море.

Это первый в 2020 году коллективный заход сил НАТО в Черное море. Группа кораблей состоит из флагманского канадского фрегата HMCS Fredericton (бортовой 337), итальянского фрегата Virginio Fasan F591 и турецкого фрегата TCG Salihreis F246. В Черном море к ним должен присоединиться румынский фрегат Regina Maria F222.

Канадский фрегат HMCS Fredericton уже в третий раз находится в Черном море, до этого он заходил в 2015 и 2016 годах, а итальянский – Virginio Fasan F591 пришел впервые. Это один из новейших фрегатов – он был включен в состав итальянского флота в 2012 году.

Cмотрите фотогалерею: В Черное море вошли корабли НАТО

Предполагается, что в Черном море корабли НАТО проведут совместные учения с военно-морскими силами Румынии. В частности, традиционно в конце марта – начале апреля проходят большие ежегодные маневры Морской щит. В прошлом году в этих учениях принимали участие 14 румынских военных кораблей, а также шесть кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции.

Ранее США прекратили переброску своих войск на маневры Defender в Европе и отменили четверо смежных учений из предосторожности в связи с распространением коронавируса.

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Теги: НАТО, Черное море, корабль, фото, корабли, учения, фрегат, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
andy55524    23.03.2020, 22:04
Оценка:  -2
andy55524
Кацапы, нервничаете. Значит, это всё правда. Глазки режет, правда матка.
andy55524    23.03.2020, 22:01
Оценка:  -3
andy55524
Кстати, Крыса предостерегла, чтобы товарищи по НАТО не проводили учения во время Победобесия 9 мая. то тут он лососнёт сосунца. Забыли спросить убийцу мирных людей в MH-17/
andy55524    23.03.2020, 21:56
Оценка:  -5
andy55524
Лизоблюды крысинные, минусуйте, правда глаза режет.
andy55524    23.03.2020, 21:54
Оценка:  -4
andy55524
Нефть ниже 20$ за бочку, санкции не снимаются, на парад победы едут пять_шесть презов, коронавирус, Крыса будет нервничать.
andy55524    23.03.2020, 21:33
Оценка:  -9
andy55524
Вангую, авиция Крысы Ботексной, пролетят на высоте пятьдесят метров над этими фрегатами, показывая дешёвую броваду, кто хозяин моря. Дешёвки.
andy55524    23.03.2020, 21:40
Оценка:  -7
andy55524
но снять санкции, жалобно просит Крыса, от Европы и США.
andy55524    23.03.2020, 21:51
Оценка:  -3
andy55524
Эрдоган через Босфор, другу Крысе Ботексной, подарок приподнёс!!!
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