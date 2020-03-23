Это первый в 2020 году коллективный заход сил НАТО в Черное море. Группа состоит из трех фрегатов – флагманского канадского HMCS Fredericton, итальянского Virginio Fasan F591 и турецкого TCG Salihreis F246.

Это первый в 2020 году коллективный заход сил НАТО в Черное море. Группа кораблей состоит из трех фрегатов – флагманского канадского HMCS Fredericton, итальянского Virginio Fasan F591 и турецкого TCG Salihreis F246.

Постоянная группа кораблей НАТО SNMG2 преодолела проливы и вошла в Черное море.Об этом сообщают стамбульские информационные порталы, отслеживающие прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море.

Это первый в 2020 году коллективный заход сил НАТО в Черное море. Группа кораблей состоит из флагманского канадского фрегата HMCS Fredericton (бортовой 337), итальянского фрегата Virginio Fasan F591 и турецкого фрегата TCG Salihreis F246. В Черном море к ним должен присоединиться румынский фрегат Regina Maria F222.

Канадский фрегат HMCS Fredericton уже в третий раз находится в Черном море, до этого он заходил в 2015 и 2016 годах, а итальянский – Virginio Fasan F591 пришел впервые. Это один из новейших фрегатов – он был включен в состав итальянского флота в 2012 году.

Cмотрите фотогалерею: В Черное море вошли корабли НАТО

Предполагается, что в Черном море корабли НАТО проведут совместные учения с военно-морскими силами Румынии. В частности, традиционно в конце марта – начале апреля проходят большие ежегодные маневры Морской щит. В прошлом году в этих учениях принимали участие 14 румынских военных кораблей, а также шесть кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции.

Ранее США прекратили переброску своих войск на маневры Defender в Европе и отменили четверо смежных учений из предосторожности в связи с распространением коронавируса.

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