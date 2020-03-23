В МИД оценили вероятность ослабления санкций против РФ из-за пандемии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основанием для ослабления международных санкций против России может быть только прекращение российской агрессии против Украины, а не мировой гуманитарный или экономический кризис. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 23 марта, сообщает Укринформ.
"Я вижу как Российская Федерация вбрасывает в публичное пространство эту историю, надо снять санкции поскольку: а) происходит гуманитарный кризис; б) разворачивается мировой экономический кризис и соответственно, нужно снимать экономические ограничения для того, чтобы помогать странам преодолевать эти кризисы. Я также владею информацией непубличной и вижу, как по разным каналам РФ начинает работать для того чтобы доносить эти сигналы и склонять к ослаблению санкций", - заявил Кулеба.
По его словам, так делает не только России - так сейчас, в частности, делает Иран, который тоже призывает к снятию санкций на фоне эпидемии коронавируса.
"Наша позиция очень простая: санкции не были введены в связи с вирусами - они были введены из-за российской агрессии против Украины", - подчеркнул министр, отметив, что только прогресс в прекращении российской агрессии против Украины может быть основанием для ослабления санкций.
Несколькими днями ранее Кулеба рассказал о коронавирусе у украинских дипломатов. Также он объяснил, как будет происходить обмен пленными. По его словам, вопрос “не поставлен на паузу”, а остается на усиленном контроле правительства и президента.
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