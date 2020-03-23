В МИД оценили вероятность ослабления санкций против РФ из-за пандемии

Только прогресс в прекращении российской агрессии против Украины может быть основанием для ослабления санкций, считает Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основанием для ослабления международных санкций против России может быть только прекращение российской агрессии против Украины, а не мировой гуманитарный или экономический кризис. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 23 марта, сообщает Укринформ.

"Я вижу как Российская Федерация вбрасывает в публичное пространство эту историю, надо снять санкции поскольку: а) происходит гуманитарный кризис; б) разворачивается мировой экономический кризис и соответственно, нужно снимать экономические ограничения для того, чтобы помогать странам преодолевать эти кризисы. Я также владею информацией непубличной и вижу, как по разным каналам РФ начинает работать для того чтобы доносить эти сигналы и склонять к ослаблению санкций", - заявил Кулеба.

По его словам, так делает не только России - так сейчас, в частности, делает Иран, который тоже призывает к снятию санкций на фоне эпидемии коронавируса.

"Наша позиция очень простая: санкции не были введены в связи с вирусами - они были введены из-за российской агрессии против Украины", - подчеркнул министр, отметив, что только прогресс в прекращении российской агрессии против Украины может быть основанием для ослабления санкций.

Несколькими днями ранее Кулеба рассказал о коронавирусе у украинских дипломатов. Также он объяснил, как будет происходить обмен пленными. По его словам, вопрос “не поставлен на паузу”, а остается на усиленном контроле правительства и президента.

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