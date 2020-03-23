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В МИД оценили вероятность ослабления санкций против РФ из-за пандемии

Комментариев: 4
Только прогресс в прекращении российской агрессии против Украины может быть основанием для ослабления санкций, считает Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
facebook.com/dmytro.kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основанием для ослабления международных санкций против России может быть только прекращение российской агрессии против Украины, а не мировой гуманитарный или экономический кризис. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 23 марта, сообщает Укринформ.

"Я вижу как Российская Федерация вбрасывает в публичное пространство эту историю, надо снять санкции поскольку: а) происходит гуманитарный кризис; б) разворачивается мировой экономический кризис и соответственно, нужно снимать экономические ограничения для того, чтобы помогать странам преодолевать эти кризисы. Я также владею информацией непубличной и вижу, как по разным каналам РФ начинает работать для того чтобы доносить эти сигналы и склонять к ослаблению санкций", - заявил Кулеба.

По его словам, так делает не только России - так сейчас, в частности, делает Иран, который тоже призывает к снятию санкций на фоне эпидемии коронавируса.

"Наша позиция очень простая: санкции не были введены в связи с вирусами - они были введены из-за российской агрессии против Украины", - подчеркнул министр, отметив, что только прогресс в прекращении российской агрессии против Украины может быть основанием для ослабления санкций.

Несколькими днями ранее Кулеба рассказал о коронавирусе у украинских дипломатов. Также он объяснил, как будет происходить обмен пленными. По его словам, вопрос “не поставлен на паузу”, а остается на усиленном контроле правительства и президента.

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Теги: Россия, МИД Украины, Коронавирус, санкции против России, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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БийКацапів    23.03.2020, 23:01
Оценка:  -1
БийКацапів
Скоро Москвобад начнет вымирать из-за Коронавируса.
Надо побыстрее закрыть все границы.
MихасьUA    23.03.2020, 22:21
Оценка:  -3
MихасьUA
Это решать лишь тем кто принимает решения.А всякие там кулебы и им подобные ничтожные скоморохи нигде ничего и не решают.
Бим_Бом    23.03.2020, 23:16
Оценка:  +4
Бим_Бом
Сегодня написал и занёс следователю СБУ заявление на бота Антибес! Пускай копают! Жди!
MихасьUA    23.03.2020, 23:38
Оценка:  -1
MихасьUA
Ого!Вот это Антибесу не подфартит.А ты отсосал этому следователю?Или это,как и всегда,сделала твоя мама?Хехехе!
Бим_Бом    23.03.2020, 23:42
Оценка:  0
Бим_Бом
Сосать это твоя работа Антибес! Вот и работай!
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