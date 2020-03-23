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В США за два дня удвоилось количество больных COVID-19

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В Штатах выявили более 41 тысячи случаев заболевания. Количество умерших приближается к 500.
В США количество зараженных коронавирусом резко увеличилось
В США количество зараженных коронавирусом резко увеличилось

В США число подтвержденных случаев корнавируса составило более 40 тысяч, вновь удвоившись за два дня. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты, суммируя местные данные по США.

По его данным, число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 41 167 человек. Умерли 485 человек.

Ранее стало известно, что в штате Нью-Йорк ежедневно делают 16 тысяч тестов на коронавирус. Больше только в Южной Корее, население которой вдвое выше, чем у штата.

Также сообщалось, что в США из-за эпидемии растет спрос на оружие.

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Теги: США, Вирус, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БийКацапів    23.03.2020, 23:22
Оценка:  0
БийКацапів
Брехня. Вчера было 8000 и сегодня 8000.
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