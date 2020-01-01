Великобритания вводит жесткий карантин

Ограничения продлятся как минимум три недели. Нарушителей карантинных мер будет штрафовать полиция.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина. Ограничительные меры продлятся три недели заявил он 23 марта в эфире ВВС

"Сегодня вечером я даю британскому народу очень простое указание - вы должны оставаться дома. Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни между домохозяйствами. Поэтому людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов", - подчеркнул глава британского правительства.

Он пояснил, что жители королевства смогут выходить в магазины за самыми необходимыми товарами, причем делать это необходимо как можно реже.

Один раз в день разрешается покинуть дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Запрещено собираться группами больше двух человек, если речь не идет о людях, проживающих вместе.

Также разрешено покидать дома по любым медицинским причинам, для поездок на работу и с нее, но только когда это совершенно необходимо и работа не может выполняться из дома.

За соблюдением условий карантина будет следить полиция.

Власти Британии распорядились о немедленном закрытии всех магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости.

Джонсон добавил, что в стране приостановят все групповые мероприятия, включая свадьбы, крещения и другие церемонии, за исключением похорон.

Ограничительные меры, по словам премьера, направлены на то, чтобы замедлить распространение заболевания и не допустить перегрузки британских больниц.

"Могу вас заверить, что введенные нами ограничения будут регулярно пересматриваться. Через три недели мы вновь оценим ситуацию и ослабим их, если поступающие данные покажут, что мы действительно можем себе это позволить", - отметил он.

Джонсон также пообещал, что Национальная система здравоохранения страны получит дополнительную финансовую и кадровую поддержку, будет налажен выпуск необходимого медицинского оборудования, ускорится разработка вакцин и средств для борьбы с коронавирусом.

Напомним, до объявления национального карантина, Джонсон ввел ограничения лишь для 1,5 миллиона британцев, страдающих тяжелыми и хроническими заболеваниями.

В отличие от большинства европейских государств Великобритания не закрывала свои границы и не ограничивала свободу передвижения граждан внутри страны.

По подсчетам университета Джона Хопкинса , в стране зарегистрировали более 6,7 тысячи случаев COVID-19, 336 человек скончались, выздоровели 140.

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