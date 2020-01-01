"Она в порядке. Тест отрицательный", - отметил американский лидер.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем уточнила, что Мелания Трамп сдала тест на коронавирус в тот же вечер, что и ее супруг.

Пока он не намерен больше повторять его.

Также проверку на коронавирус прошли вице-президент США Майк Пенс и его жена. Оба анализа не показали заражение.

Опасения по поводу состояния здоровья американских первых лиц возникли после того, как резиденцию Трампа во Флориде посетил зараженный член делегации бразильского президента Жаира Болсонару.