Мелания Трамп сдала тест на коронавирус
Первые лица США сдали анализы после визита делегации из Бразилии, один из членов которой оказался зараженным.
Первая леди США Мелания Трамп прошла проверку на коронавирус, результат которого - отрицательный. Об этом 23 марта заявил журналистам президент Дональд Трамп, сообщает Интерфакс.
"Она в порядке. Тест отрицательный", - отметил американский лидер.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем уточнила, что Мелания Трамп сдала тест на коронавирус в тот же вечер, что и ее супруг.
Напомним, Трамп сдал тест на COVID-19 неделю назад. Его результат также был отрицательным.
Пока он не намерен больше повторять его.
Также проверку на коронавирус прошли вице-президент США Майк Пенс и его жена. Оба анализа не показали заражение.
Опасения по поводу состояния здоровья американских первых лиц возникли после того, как резиденцию Трампа во Флориде посетил зараженный член делегации бразильского президента Жаира Болсонару.
По данным университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировали 43,9 тысячи случаев COVID-19, более 550 человек скончались.
Ранее сообщалось, что США вошли в тройку лидеров по распространению коронавируса.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент