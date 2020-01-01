В Мюнхене задержали мужчину, который облизывал поручни в метро

Задержанный также облизал автоматы по продаже билетов и выложил видео в соцсети. Он утверждает, что заражен коронавирусом.

В Мюнхене задержан 33-летний мужчина по подозрению в намеренном распространении коронавирусной инфекции. Предполагаемый злоумышленник облизал в метро баварской столицы автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора, сообщила мюнхенская полиция в понедельник, 23 марта.

Свои действия задержанный снимал на видео, которое он затем распространил в соцсетях.

Кроме того, он утверждает, что заражен коронавирусом COVID-19, говорится далее в заявлении.

Личность задержанного была установлена на основании жалобы. В его отношении ведется расследование по подозрению в нанесении опасного вреда здоровью.

В настоящее время выясняется, действительно ли он заражен коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19.

Одновременно полиция сообщила, что в Мюнхене с 22 марта проведено четыре тысячи проверок в связи с принятым баварским правительством запретом выходить на улицу.

При этом выявлено более 200 нарушений.

Бавария стала первой федеральной землей Германии, объявившей частичный локдаун в целях сдерживания дальнейшего распространения COVID-19.

Новые правила, резко ограничивающие возможность граждан покидать свои дома, вступили в силу 21 марта и продлятся две недели.

При этом были закрыты рестораны, кафе, парикмахерские и гипермаркеты. Учебные заведения и детсады закрыты еще с 16 марта.

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса превысило 26 тысяч, от последствий заражения скончались 111 человек.

В общей сложности в 192 стране и территории мира, по данным международной группы волонтеров Worldometer, число заразившихся приближается к 350 тысячам.

От последствий заболевания скончались более 15 тысяч человек, выздоровели более 100 тысяч.

В Китае, с которого началась вспышка COVID-19, новые заражения почти не фиксируются на протяжении последних недель.

На данный момент наиболее пострадавшей страной является Италия, в которой коронавирусом заразились 59 тысяч человек, 5,5 тысячи скончались.

На третье место в мире по числу зараженных вышли США, в которых подтверждено более 35 тысяч случаев коронавируса.

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