COVID-19 в Китае: число больных продолжает падать

Из более 81 тысячи зараженных вылечились 73 тысячи. За минувшие сутки в КНР выявили 78 новых случаев COVID-19.

В Китае с каждым днем снижается число зараженных COVID-19

В Китае выздоровели более 90% всех зараженных коронавирусом, в настоящий момент в больницах остаются 4,7 тысячи человек. Об свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, обнародованные 24 марта.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 81 171, из них 73 159 человек излечились, 4735 человек болеют (1573 находятся в тяжелом состоянии) и 3277 скончались.

За минувшие сутки в стране выявили 78 новых случаев COVID-19, из них 74 – ввозные. Умерли семь человек.

С начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 370 случаев заражения, из них 117 с летальным исходом, смертность составила 0,87%.

В очаге эпидемии – провинции Хубэй, был выявлен 67 801 случай заражения, 3160 человек скончались, смертность составила 4,66%.

При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 5,04%. Смертность в среднем по стране составила 4,03%.

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