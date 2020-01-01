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США на $1 млрд урезают помощь Афганистану

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Причиной уменьшения поддержки стали неудачные переговоры о создании "инклюзивного правительства" в стране.
США сокращают финансовую поддержку Афганистана
США сокращают финансовую поддержку Афганистана
AP (архивное фото)
 
Вашингтон сокращает финансовую помощь Афганистану на один миллиард долларов после провалившихся переговоров о создании "инклюзивного правительства" (включающего представителей разных политических сил - ред.). Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном 23 марта.
 
Отмечается, что Соединенные Штаты сожалеют о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр, кандидат в президенты Абдулла Абдулла "не смогли договориться об инклюзивном правительстве".
 
В связи с этим Вашингтон намерен "пересмотреть рамки сотрудничества с Афганистаном".
 
"В том числе мы уже сегодня объявляем о разумном ограничении наших трат в Афганистане и немедленно сокращаем на один миллиард долларов нашу финансовую поддержку в этом году, - подчеркивается в заявлении
 
Также указано, что в 2021 году помощь готовятся сократить еще на один миллиард.
 
Ранее в понедельник госсекретарь Майк Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Как сообщают СМИ, цель поездки Помпео - содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и движением Талибан.
 
Напомним, 18 февраля Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах в Афганистане. Согласно итоговым данным избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей.
 
Его основной конкурент Абдулла отказался признать итоги выборов. Представители Талибана назвали выборы нелегитимными и противоречащими мирному процессу.

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Теги: Афганистан, США, помощь, финансирование, госдепартамент США, Госдеп, Финансовая помощь, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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