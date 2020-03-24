ВОЗ на фоне COVID-19 напомнила о туберкулезе

Пример коронавируса свидетельствует о том, насколько уязвимыми могут оказаться люди с заболеваниями легких, подчеркнули в организации.

В 2019 году от туберкулеза умерли 1,5 миллиона человек

Всемирная организация здравоохранения призвала на фоне эпидемии нового коронавируса особое внимание уделить вопросам химиопрофилактики туберкулеза, день борьбы с которым отмечается 24 марта.

Как отметили в ВОЗ, туберкулез остается ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире. В прошлом году туберкулезом заболели десять миллионов человек на планете, и 1,5 миллиона умерли.

"Пример COVID-19 свидетельствует о том, насколько уязвимыми могут оказаться люди с заболеваниями легких и ослабленной иммунной системой. К 2030 году мировое сообщество обязалось ликвидировать туберкулез. Для этого прежде всего необходимо повышать качество профилактики. Для предупреждения развития туберкулеза, во избежание страданий и в интересах спасения жизней профилактическая терапия должна быть доступна миллионам людей", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, во время глобальных вспышек, в том числе вспышки COVID-19, важно продолжать усилия по противодействию давно существующим заболеваниям.

Потенциал уже существующих программ по борьбе с туберкулезом и другими серьезными инфекционными болезнями можно использовать для одновременного повышения эффективности и оперативности мер реагирования на COVID-19.

Напомним, Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечают 24 марта. Именно в этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытом им возбудителе туберкулеза. Несколько лет спустя, в 1905 году, он был удостоен Нобелевской премии.

Ранее сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом, который вызывает тяжелую пневмонию, превысило 350 тысяч человек по всему миру, из них более 15 тысяч скончались.

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