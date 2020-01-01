США ускорят тестирование на COVID-19: оно станет частично самостоятельным

Теперь люди смогут в клинике получить комплекты для самостоятельного взятия мазка, что ускорит процесс и обезопасит медиков.

В США придумали как ускорить тестирование на коронавирус

В США врачи разработали комплекты для самостоятельного взятия мазка из носоглотки для тестирования на COVID-19. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс на брифинге в Белом доме во вторник, 24 марта.

Пенс подчеркнул, что это позволит ускорить процесс тестирования.

"Я рад сообщить, что комплекты для самостоятельного взятия мазка теперь можно получить в клиниках и мобильных пунктах сдачи анализов. Это, конечно, ускорит процесс тестирования, а также снизит риск для врачей", - заявил вице-президент.

Напомним, что ранее в США за два дня удвоилось количество больных COVID-19. В Штатах выявили более 41 тысячи случаев заболевания. Количество умерших приближается к 500.

Также сообщалось, что в Сенате США впервые выявили коронавирус. Две недели назад политик посетил мероприятие в Луисвилле, штат Кентукки, после чего у несколько присутствующих нашли коронавирус.

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