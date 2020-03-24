Трамп "испугался" врача с температурой

Дональд Трамп быстро отдалился от врача, когда она заявила о недомогании. Женщина поспешила успокоить присутствующих, отметив, что тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Президент США Дональд Трамп поспешно отошел от медика Деборы Брикс, которая заявила, что у нее температура. Курьезный инцидент произошел на трибуне Белого во время выступления врача, пишет MSNBC.

Брикс, выступая, объяснила, почему не присутствовала на брифинге рабочей группы по коронавирусу в выходные дни. Врач сказала, что у нее была температура.

После слов женщины о недомогании Трамп в шутку быстро отошел от нее.

Дебора Брикс добавила, что она сделала тест на коронавирус и он дал отрицательный результат. После этих слов Трамп, улыбаясь, вновь приблизился к ней.

"Спасибо, что сказали", - сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп сдала тест на коронавирус.

Также напомним, что Трамп снова упрекнул Китай из-за коронавируса. Он заявил, что КНР - очень скрытная страна, которая вовремя не предупредила США об угрозе COVID-19.

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