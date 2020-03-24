Трамп "испугался" врача с температурой
Президент США Дональд Трамп поспешно отошел от медика Деборы Брикс, которая заявила, что у нее температура. Курьезный инцидент произошел на трибуне Белого во время выступления врача, пишет MSNBC.
Брикс, выступая, объяснила, почему не присутствовала на брифинге рабочей группы по коронавирусу в выходные дни. Врач сказала, что у нее была температура.
После слов женщины о недомогании Трамп в шутку быстро отошел от нее.
Дебора Брикс добавила, что она сделала тест на коронавирус и он дал отрицательный результат. После этих слов Трамп, улыбаясь, вновь приблизился к ней.
"Спасибо, что сказали", - сказал глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что Мелания Трамп сдала тест на коронавирус.
Также напомним, что Трамп снова упрекнул Китай из-за коронавируса. Он заявил, что КНР - очень скрытная страна, которая вовремя не предупредила США об угрозе COVID-19.
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