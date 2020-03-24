США восстановят экономическую деятельность в ближайшее время

Дональд Трамп утверждает, что карантинные ограничения могут привести к большему числу смертей, чем коронавирус.

Президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что Штаты в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность, приостановленную из-за COVID-19, передает АР во вторник, 24 марта.

Трамп подчеркнул, что "лекарство не должно быть хуже проблемы", поэтому если карантинные ограничения затянутся на месяцы, это приведет к большему числу смертей, чем коронавирус, считает Трамп.

Напомним, что ранее в США за два дня удвоилось количество больных COVID-19. В Штатах выявили более 41 тысячи случаев заболевания. Количество умерших приближается к 500.

Также сообщалось, что ФРС США объявила о масштабных мерах для поддержки экономики. Федрезерв планирует выкупать облигации фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики.

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