Опубликованы виды опустевших городов Европы
Эти города сложно представить без наплыва туристов и множества людей. Из-за карантина знаменитые туристические места опустели.
Корреспондент предлагает вам подборку видов европейских городов во время карантина. Видео и фото обезлюдевших улиц городов публикуют жители в соцсетях.
Мировые туристические места в европейских городах опустели из-за введенного карантина.
Будапешт, Венгрия
Париж, Франция
Лондон, Великобритания
Афины, Греция
Триумфальная арка в Париже, Франция
Амстердам, Нидерланды
Милан, Италия
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