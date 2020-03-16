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Опубликованы виды опустевших городов Европы

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Эти города сложно представить без наплыва туристов и множества людей. Из-за карантина знаменитые туристические места опустели.
Опустевшие улицы Риги
Опустевшие улицы Риги
instagram.com/architectureofriga

Корреспондент предлагает вам подборку видов европейских городов во время карантина. Видео и фото обезлюдевших улиц городов публикуют жители в соцсетях.

Мировые туристические места в европейских городах опустели из-за введенного карантина. 

Будапешт, Венгрия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Botond Nahimi (@nahimo)

Париж, Франция

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Milner (@jvm088)

Лондон, Великобритания

Афины, Греция

Триумфальная арка в Париже, Франция

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Milner (@jvm088)

Амстердам, Нидерланды

Милан, Италия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Walter (@walter_7.3)

 

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Теги: Европа, видео, города, фото, карантин, фоторепортаж, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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