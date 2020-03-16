Опубликованы виды опустевших городов Европы

Эти города сложно представить без наплыва туристов и множества людей. Из-за карантина знаменитые туристические места опустели.

Корреспондент предлагает вам подборку видов европейских городов во время карантина. Видео и фото обезлюдевших улиц городов публикуют жители в соцсетях.

Мировые туристические места в европейских городах опустели из-за введенного карантина.

Будапешт, Венгрия

Париж, Франция

Лондон, Великобритания

Афины, Греция

Триумфальная арка в Париже, Франция

Амстердам, Нидерланды

Милан, Италия

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