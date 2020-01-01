Еще трое украинцев заразились COVID-19 за рубежом

Шесть граждан Украины вылечились от коронавируса за рубежом, 151 находится на карантине.

За рубежом коронавирус у 21 украинца

На данный момент за рубежом на лечении находится 21 украинец с коронавирусом, сообщает МИД.

За сутки их количество выросло на трех человек - все заболели в Омане.

В частности, лечение в Германии проходят 5, в Доминиканской Республике - 4, Омане - 3, Италии, Польше и ОАЭ - по 2, в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах - по 1 украинцу.

При этом 6 граждан Украины, инфицированных коронавируса, выздоровели: четверо в Японии и по одному - в Италии и Польше.

На карантине за рубежом находится 151 граждан Украины, в частности, в Польше 105, в Бразилии - 16 во Вьетнаме - 8, в Германии - 7, ОАЭ - 3, в Австралии, Молдове и США - по два и в Нидерландах, Катаре, Кубе, Китае, Румынии и Черногории - по 1.

Три гражданки Украины умерли за рубежом от коронавируса - все в Италии.

По данным МИД, 72305 наших сограждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений.

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