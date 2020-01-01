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Еще трое украинцев заразились COVID-19 за рубежом

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Шесть граждан Украины вылечились от коронавируса за рубежом, 151 находится на карантине.
За рубежом коронавирус у 21 украинца
За рубежом коронавирус у 21 украинца
На данный момент за рубежом на лечении находится 21 украинец с коронавирусом, сообщает МИД.
 
 
За сутки их количество выросло на трех человек - все заболели в Омане.
 
В частности, лечение в Германии проходят 5, в Доминиканской Республике - 4, Омане - 3, Италии, Польше и ОАЭ - по 2, в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах - по 1 украинцу.
 
При этом 6 граждан Украины, инфицированных коронавируса, выздоровели: четверо в Японии и по одному - в Италии и Польше.
 
На карантине за рубежом находится 151 граждан Украины, в частности, в Польше 105, в Бразилии - 16 во Вьетнаме - 8, в Германии - 7, ОАЭ - 3, в Австралии, Молдове и США - по два и в Нидерландах, Катаре, Кубе, Китае, Румынии и Черногории - по 1.
 
Три гражданки Украины умерли за рубежом от коронавируса - все в Италии.
 
По данным МИД, 72305 наших сограждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений.
 
В то же время, в Украине подтверждено 84 случая коронавируса, три из которых летальные, один человек выздоровел.
 

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Теги: МИД Украины, лечение, украинцы, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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