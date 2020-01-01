В Тайване мужчину оштрафовали на $33 тысячи за нарушение карантина

Мужчина вернулся из-за границы и должен был быть на самоизоляции две недели, но отправился в ночной клуб.

В Тайване назначили штраф в $33 тысячи мужчине, нарушившему карантин ради отдыха в ночном клубе. Об этом сообщает AFP во вторник, 24 марта.

"Мужчина в Тайване очень дорого заплатил за свою ночную прогулку - его оштрафовали на миллион тайваньских долларов ($33 тысячи, - ред.) Через поход в ночной клуб вместо соблюдения режима карантина", - сказано в сообщении.

Мужчина должен оставаться в обязательной двухнедельной самоизоляции дома после возвращения из Юго-Восточной Азии, но был пойман на вечеринке в ночном клубе в Тайбэе во время рутинной полицейской проверки в воскресенье.

Нарушителю выписали максимально возможный штраф, потому что его поступок был определен как "злонамеренный".

Людей, находящихся на карантине в Тайване, отслеживают с помощью системы GPS, которая, в случае выхода из помещения лица, сообщает в полицию.

Напомним, что испанцам предлагают собак в аренду, так как это позволяет обойти карантин. В Испании людям запретили покидать дома. Исключениями являются работа, неотложные ситуации и выгул собак.

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