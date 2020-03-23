В Италии считают, что реальных заражений COVID-19 больше в десять раз

Через несколько дней число заразившихся в Италии превысит показатели Китая, считает Анджело Боррелли.

Медики помогают инфицированному в одной из больниц Милана

Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли предположил, что реальная цифра инфицированных коронавирусом COVID-19 в стране может превышать официальные данным в десять раз. Об этом он сказал в итервью газете La Repubblica, обнародованном в накануне.

"Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 невыявленных случаев вполне правдоподобно", – сказал Боррелли.

Также он также не отрицает, что через несколько дней число заразившихся в стране превысит показатели Китая.

В случае, если предположения Боррелли верны, то в Италии число заразившихся уже может превышать 600 тысяч человек. В Китае на текущий момент зафиксировано более 81 тысяч заражений.

Наканун в Италии вторые сутки подряд зафиксировали снижение количества жертв пандемии коронавируса COVID-19. За минувшие сутки скончался 601 человек, в то время как в воскресенье сообщалось о 652 умерших, а в субботу – о 793 жертвах.

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