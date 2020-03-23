В Испании коронавирус активней, чем в Италии - СМИ
В Испании коронавирус активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее его не фиксировали.
В Испании коронавирус распространяется быстрее и шире, чем в Италии, о чем пишет испанская газета El Pais.
Отмечается, что в Италии наиболее проблемными с точки зрения эпидемиологии являются в настоящий момент всего три региона - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето. В Испании же вирус активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее его не было.
"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", - заявил глава испанского Общества эпидемиологии Пере Годоя.
Накануне в Испании было зарегистрировано 462 летальных исхода пациентов с коронавирусом - это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии в стране.
По меньшей мере 39673 случая заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.
Умерли от инфекции 2696 человек, 3794 пациента выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (12352).
Известно, что за сутки от коронавируса умерли около 500 человек, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.
Ранее сообщалось, что правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней.
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