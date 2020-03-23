В Испании коронавирус активней, чем в Италии - СМИ

В Испании коронавирус активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее его не фиксировали.

Испания считается второй после Италии по числу пострадавших от COVID-19

В Испании коронавирус распространяется быстрее и шире, чем в Италии, о чем пишет испанская газета El Pais.

Отмечается, что в Италии наиболее проблемными с точки зрения эпидемиологии являются в настоящий момент всего три региона - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето. В Испании же вирус активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее его не было.

"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", - заявил глава испанского Общества эпидемиологии Пере Годоя.

Накануне в Испании было зарегистрировано 462 летальных исхода пациентов с коронавирусом - это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии в стране.

По меньшей мере 39673 случая заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Умерли от инфекции 2696 человек, 3794 пациента выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (12352).

Известно, что за сутки от коронавируса умерли около 500 человек, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.