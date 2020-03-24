ВОЗ о COVID-19 в Италии: Есть проблеск надежды

В последние дни количество новых случаев коронавируса в Италии снизилось, но говорить об остановке эпидемии пока. Об этом заявила во вторник, 24 марта, представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет РИА Новости.

"Есть проблеск надежды. Но пока рано говорить об этом. Но новые случаи заболевания и смертей за последние пару дней снизились", - сказала она.

При этом СМИ связывают снижение выявления новых случаев с тем, что в Италии стали меньше проводить тестов. Например накануне было проведено около 16 тысяч тестов, тогда как несколькими днями ранее проводилось до 25 тысяч в день.

Отметим, в конце прошлой недели Италия опередила Китай по количеству жертв коронавируса, а в ближайшее время может обойти его вдвое.

На данный момент в Италии зафиксированы более 63 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 7 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 6077 человек.