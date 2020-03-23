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Карантин: офисные сотрудники на дому работают дольше

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Исследователи предполагают, что более раннее начало рабочего дня может быть связано с отсутствием необходимости добираться до офиса.
Дома сотрудники офиса работают дольше
Дома сотрудники офиса работают дольше
telegraf.com.ua
 
Исследование компании NordVPN показало, что после перехода на работу из дома из-за карантина офисные сотрудники в среднем работают на 2 часа дольше, чем на той же работе в офисе, пишет Bloomberg.
 
 
Отмечается, что в США офисные работники в среднем прибавили по 3 часа, увеличив рабочее время почти на 40%.
 
При этом в европейских странах (Великобритании, Франции и Испании), а также в Канаде, рабочий день продолжился в среднем на 2 часа - многие начинают работу раньше, чем обычно.
 
По данным компании NordVPN, более раннее начало рабочего дня может быть связано с отсутствием необходимости добираться до офиса.
 
"Когда ограничения будут сняты, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дома", - отметил эксперт по цифровой конфиденциальности NordVPN Teams Даниэль Маркуссон.
 
Как сообщалось, в Украине около 500-600 тысяч малых и средних предприятий оказались затронуты карантином, который введен из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Теги: карантин, Коронавирус, офисные работники
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Источник: korrespondent.net

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