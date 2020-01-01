Египет вводит комендантский час из-за вируса COVID-19

Комендантский час вводят с 25 марта.

Власти Египта с 25 марта на две недели вводят комендантский час по всей стране. Данная мера связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, передает Associated Press.

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Как сообщается, с 7 вечера до 6 утра будет запрещено выходить из дома. Во время действия комендантского часа запрещено выходить из своего жилища даже для того, чтобы купить продукты, медикаменты и другие средства первой необходимости.

Также, по словам премьер-министра, на срок до 12 апреля в Египте закроются все школы и университеты. Магазины и ТРЦ будут закрыты в будни дни (по пятницам и субботам) с 7 до 17 часов. Продуктовые магазины и аптеки будут продолжать работать.

Мы стремимся защитить семьи и граждан по всему Египту. В соответствии с развитием ситуации будем принимать и более жесткие ограничения, - сказал Мадбули, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Непала ввело карантин из-за коронавируса. Местным жителям на неделю запретили выходить из дома. Введен комендантский час, ограничено движение транспорта и самолетов.

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