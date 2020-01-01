Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Египет вводит комендантский час из-за вируса COVID-19

Комментариев: 0
Комендантский час вводят с 25 марта.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Власти Египта с 25 марта на две недели вводят комендантский час по всей стране. Данная мера связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, передает Associated Press

Читай также: Саудовская Аравия ввела комендантский час из-за COVID-19

Как сообщается, с 7 вечера до 6 утра будет запрещено выходить из дома. Во время действия комендантского часа запрещено выходить из своего жилища даже для того, чтобы купить продукты, медикаменты и другие средства первой необходимости.

Также, по словам премьер-министра, на срок до 12 апреля в Египте закроются все школы и университеты. Магазины и ТРЦ будут закрыты в будни дни (по пятницам и субботам) с 7 до 17 часов. Продуктовые магазины и аптеки будут продолжать работать.

Мы стремимся защитить семьи и граждан по всему Египту. В соответствии с развитием ситуации будем принимать и более жесткие ограничения, - сказал Мадбули, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь.  

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Непала ввело карантин из-за коронавируса. Местным жителям на неделю запретили выходить из дома. Введен комендантский час, ограничено движение транспорта и самолетов. 

Читай также: Греция ввела комендантский час из-за распространения коронавируса

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Египет, Комендантский час, Коронавирус, Карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь