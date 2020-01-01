В Польше украинцев за нарушение карантина оштрафовали на крупную сумму

При регулярной проверке лиц, находящихся на карантине, полицейские не обнаружили по месту проживания четверых украинцев.

Во время проверки украинцев не оказалось на месте карантина Фейсбук

В польском городе Зелена Гура четверо граждан Украины нарушили правила карантина, за это их оштрафуют — на 30 тыс. злотых каждого. Об этом пишет польское издание gorzow.tvp.pl.

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Сообщается, что сотрудники полиции города Зелена Гура регулярно проверяют всех лиц, которые находятся на карантине. Полицейские заходят домой или в квартиру, в которой находятся люди, пребывающие на карантине, звонят или просят показаться в окно.

К сожалению, в субботу опять не все вели себя ответственно. Четверо граждан Украины вместо карантинного места оказались где-то в другом месте, — заявила польским СМИ пресс-секретарь полиции города Маргожата Барска.

Украинцев, которые нарушили карантин, оштрафуют на 30 тысяч злотых.

Напомним, Минздрав призвал украинцев носить защитные маски. Маски уже появились в украинских аптеках.

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