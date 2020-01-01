В Польше украинцев за нарушение карантина оштрафовали на крупную сумму
В польском городе Зелена Гура четверо граждан Украины нарушили правила карантина, за это их оштрафуют — на 30 тыс. злотых каждого. Об этом пишет польское издание gorzow.tvp.pl.
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Сообщается, что сотрудники полиции города Зелена Гура регулярно проверяют всех лиц, которые находятся на карантине. Полицейские заходят домой или в квартиру, в которой находятся люди, пребывающие на карантине, звонят или просят показаться в окно.
К сожалению, в субботу опять не все вели себя ответственно. Четверо граждан Украины вместо карантинного места оказались где-то в другом месте, — заявила польским СМИ пресс-секретарь полиции города Маргожата Барска.
Украинцев, которые нарушили карантин, оштрафуют на 30 тысяч злотых.
Напомним, Минздрав призвал украинцев носить защитные маски. Маски уже появились в украинских аптеках.
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