Метро Лондона переполнено - фоторепортаж
Общественный транспорт Великобритании переполнен, несмотря на объявленный жесткий карантин.
Метро в столице Великобритании Лондоне переполнено, несмотря на объявленный накануне карантина с жесткими ограничениями. Об этом сообщает BBC.
Мэр Лондона Садик Хан призвал общество соблюдать карантин, иначе "умрет больше людей".
Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно, что люди не соблюдают карантин и общественный транспорт так же переполнен.
Cмотрите фотогалерею: лондон
Ранее сообщалось, что из Лондона вернулось более 350 украинцев.
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