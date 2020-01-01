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Метро Лондона переполнено - фоторепортаж

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Общественный транспорт Великобритании переполнен, несмотря на объявленный жесткий карантин.
Метро Лондона переполнено
Метро Лондона переполнено
twitter.com/ToryFibs
 
Метро в столице Великобритании Лондоне переполнено, несмотря на объявленный накануне карантина с жесткими ограничениями. Об этом сообщает BBC.
 
Мэр Лондона Садик Хан призвал общество соблюдать карантин, иначе "умрет больше людей".
 
Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно, что люди не соблюдают карантин и общественный транспорт так же переполнен.
 

Cмотрите фотогалерею: лондон

 

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Теги: метро, Лондон, карантин, Великобритания, фоторепортаж, общественный транспорт, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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