Метро Лондона переполнено - фоторепортаж

Общественный транспорт Великобритании переполнен, несмотря на объявленный жесткий карантин.

Метро в столице Великобритании Лондоне переполнено, несмотря на объявленный накануне карантина с жесткими ограничениями. Об этом сообщает BBC

Мэр Лондона Садик Хан призвал общество соблюдать карантин, иначе "умрет больше людей".

Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно, что люди не соблюдают карантин и общественный транспорт так же переполнен.

Cмотрите фотогалерею: лондон

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