Эксперты WMA подсчитали, сколько продлится коронавирусный кризис

Всемирной медицинской ассоциации считают, что чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса продлится по меньшей мере до конца 2020 года.

Чрезвычайная ситуация из-за COVID-19 продлится минимум до конца 2020 года. Об этом заявил глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери в интервью DPA во вторник, 24 марта.

"Эта проблематика совершенно точно будет нас сопровождать до конца года", - сказал Монтгомери и добавил, что люди будут вынуждены перестроить всю социальную жизнь и трудовую деятельность, пока не будет разработана вакцина.

Отметим, что Всемирная медицинская ассоциация - это международная организация, в которую входят более 100 национальных объединений врачей. WMA разрабатывает этические нормы в медицинской деятельности, обязательные для исполнения врачами всех стран.

Напомним, что ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине имеется 4 тысячи аппаратов ИВЛ, не учитывая те, которые есть в распоряжении частных клиник и операционных отделений.

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