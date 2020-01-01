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Эксперты WMA подсчитали, сколько продлится коронавирусный кризис

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Всемирной медицинской ассоциации считают, что чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса продлится по меньшей мере до конца 2020 года.
Во Всемирной медицинской ассоциации рассказали, сколько продлится коронавирусный кризис
Во Всемирной медицинской ассоциации рассказали, сколько продлится коронавирусный кризис

Чрезвычайная ситуация из-за COVID-19 продлится минимум до конца 2020 года. Об этом заявил глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери в интервью DPA во вторник, 24 марта.

"Эта проблематика совершенно точно будет нас сопровождать до конца года", - сказал Монтгомери и добавил, что люди будут вынуждены перестроить всю социальную жизнь и трудовую деятельность, пока не будет разработана вакцина.

Отметим, что Всемирная медицинская ассоциация - это международная организация, в которую входят более 100 национальных объединений врачей. WMA разрабатывает этические нормы в медицинской деятельности, обязательные для исполнения врачами всех стран.

Напомним, что ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине имеется 4 тысячи аппаратов ИВЛ, не учитывая те, которые есть в распоряжении частных клиник и операционных отделений.

Пандемия коронавируса. Главные новости к 24 марта

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Теги: кризис, чрезвычайное положение, Коронавирус, чрезвычайная ситуация
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Источник: korrespondent.net

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