Карантин в Японии: турнир собрал 10 тысяч зрителей
Несмотря на запрет японских властей на проведение спортивных мероприятий, прошел турнир по кикбоксингу, собравший много зрителей.
В Японии прошел турнир по кикбоксингу, собравший полный десятитысячный зал зрителей, и длившийся почти сутки, несмотря на карантин. Об этом сообщает Sports.ru.
Организаторы частично пошли на уступки ограничительным требованиям и сократили количество мест на трибунах с 15 до 10 тысяч.
Также, на входе всем зрителям раздавали маски и призывали отказаться от рукопожатий.
K'FESTA.33.22()— K-1 (@k1wgp_pr) March 22, 2020
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13:00~
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Cмотрите фотогалерею: Карантин в Японии: турнир собрал 10 тысяч зрителей
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