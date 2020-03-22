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Карантин в Японии: турнир собрал 10 тысяч зрителей

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Несмотря на запрет японских властей на проведение спортивных мероприятий, прошел турнир по кикбоксингу, собравший много зрителей.
Японцы массово ходят на спортивные мероприятия несмотря на карантин
Японцы массово ходят на спортивные мероприятия несмотря на карантин
twitter.com/BrMassami
 
В Японии прошел турнир по кикбоксингу, собравший полный десятитысячный зал зрителей, и длившийся почти сутки, несмотря на карантин. Об этом сообщает Sports.ru.
 
Организаторы частично пошли на уступки ограничительным требованиям и сократили количество мест на трибунах с 15 до 10 тысяч. 
 
Также, на входе всем зрителям раздавали маски и призывали отказаться от рукопожатий.
 
 

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Теги: Спорт, Япония, карантин, кикбоксинг, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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