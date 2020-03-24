Путин в защитном костюме и респираторе

В сеть попало видео президента РФ в защитном костюме.

В сети появилось видео, где президент РФ Владимир Путин, который прибыл в московскую больницу в поселке Коммунарка, где находятся на лечении заболевшие вирусом COVID-19, переодевается в защитный костюм желтого цвета и надевает респиратор. Видео опубликовал Telegram-канал Пул №3.

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Также российские СМИ сообщают, что Путин в Коммунарке с вертолета осмотрел строительство новой больницы для лечения заболевших коронавирусом.

Напомним, ранее Россия попросила у Беларуси еды. Всему виной ситуация в условиях пандемии коронавируса. “Сверхдержава“ не может прокормить свое население.

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