В Италии выписали из больницы "пациента №1"

Мужчина, с которого началась эпидемия коронавируса в Италии больше месяца находился в больнице.

В итальянском муниципалитете Павия выписали из больницы 38-летнего жителя города Кодоньо, который стал "пациентом №1", с которого началась локальная вспышка коронавируса в Ломбардии, сообщает Ansa.

Отмечается, что мужчина по имени Маттиа вечером 19 февраля был госпитализирован в больницу города Лодиджани, а затем перемещен в крайне тяжелом состоянии в реанимацию больницы Павии. 9 марта он начал дышать самостоятельно.

К моменту выявления заболевания мужчина уже успел заразить нескольких человек, включая своих родственников. Отец мужчины впоследствии умер, тогда как беременная жена, перенесшая заболевание в легкой форме, была выписана почти две недели назад.

После своей выписки из больницы мужчина записал аудиообращение, в котором призвал людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение инфекции.

"Трудно сказать, что со мной произошло, я помню госпитализацию, я был 18 дней в реанимации, а затем в инфекционном отделении, где я начал контактировать с реальным миром и опять самостоятельно дышать", - рассказал Маттиа.

"Профилактика необходима для того, чтобы не распространять инфекцию. Мне очень повезло, что меня вылечили", - добавил он.

Посоветовав людям не выходить из дома, он попросил уважать его личную жизнь: "Я хочу забыть этот трагический опыт и вернуться к нормальной жизни".

В сообщении говорится, что врачи так и не смогли понять, где Маттиа заразился коронавирусом: он не бывал в Китае. Там был знакомый Маттиа, с которым они ужинали накануне, но у того коронавирус не выявили.

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