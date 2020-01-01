В Николаеве пьяные полицейские стреляли в местного жителя
ГБР расследует действия николаевских полицейских, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили драку со стрельбой, в которой ранили местного жителя. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что вечером 21 марта двое пьяных полицейских решили справить нужду возле авто. Владелец машины сделал полицейским замечание, после чего они начали нецензурно ругаться.
"В связи с этим гражданин вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей осуществил в мужчину три выстрела из травматического оружия. В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы", - говорится в сообщении.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее сообщалось, что пьяный коп расстрелял коллегу в Запорожье, после чего пытался выдать произошедшее за самоубийство.
Напомним, что в Киеве патрульный на Prius протаранил два авто. Пассажиры одного из Hyundai пытались спровоцировать драку с патрульными в поврежденной Toyota Prius.
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