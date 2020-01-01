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В Николаеве пьяные полицейские стреляли в местного жителя

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Правоохранители, находясь в нетрезвом состоянии, справляли нужду возле авто, а когда хозяин машины сделал им замечание, устроили драку со стрельбой.
Пьяные копы напали на мужчину во дворе его дома
Пьяные копы напали на мужчину во дворе его дома
dbr.gov.ua

ГБР расследует действия николаевских полицейских, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили драку со стрельбой, в которой ранили местного жителя. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что вечером 21 марта двое пьяных полицейских решили справить нужду возле авто. Владелец машины сделал полицейским замечание, после чего они начали нецензурно ругаться.

"В связи с этим гражданин вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей осуществил в мужчину три выстрела из травматического оружия. В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что пьяный коп расстрелял коллегу в Запорожье, после чего пытался выдать произошедшее за самоубийство.

Напомним, что в Киеве патрульный на Prius протаранил два авто. Пассажиры одного из Hyundai пытались спровоцировать драку с патрульными в поврежденной Toyota Prius.

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Теги: Николаев, стрельба, полиция, драка, расследование
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Источник: korrespondent.net

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