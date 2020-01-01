В Нигерии 70 военных погибли в результате атаки боевиков

Боевики напали на перевозивший военнослужащих грузовик, при атаке были использованы гранатометы и тяжелые орудия.

На северо-востоке Нигерии в результате нападения боевиков погибли не менее 70 военных, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным агентства, атака произошла в понедельник в нигерийском штате Борно. Боевики напали на перевозивший военнослужащих грузовик, при атаке были использованы гранатометы и тяжелые орудия.

Кроме того, несколько солдат были ранены, некоторые попали в плен к боевикам, сообщает Франс Пресс.

Ранее в Нигерии на мосту в городе Гамбору произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 30 человек, еще 35 были ранены и доставлены в больницу.

Также в Нигерии боевики ИГИЛ в знак мести обезглавили 10 пленных христиан. Еще одного человека застрелили.

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