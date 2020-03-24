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Коронавирус добрался до острова Пасхи

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Заболевание обнаружили у местного жителя, который не покидал остров. Медики пытаются установить, где он заразился.
Коронавирус обнаружили на острове Пасхи
Коронавирус обнаружили на острове Пасхи
pixabay.com

На острове Пасхи местные власти во вторник, 24 марта, объявили о первом подтвержденном случае COVID-19, сообщает CNN Chile.

Вирус обнаружили у взрослого человека, который находится в стабильном состоянии.

Отмечается, что заразившийся человек не покидал остров, так что речь идет о внутреннем инфицировании. Островные власти устанавливают его контакты, чтобы выяснить, откуда появился вирус, и предотвратить дальнейшее распространение.

Как известно, остров Пасхи является одним из самых удаленных мест в мире. Он находится в Тихом океане в двух тысяч километров от ближайшего населенного места - острова Питкэрн (территория Чили).

Сегодня также сообщалось, что в США 40% суточного прироста случаев коронавируса.

Ранее в ВОЗ отметили "проблеск надежды" в ситуации с коронавирусом в Италии. Там в последние пару дней фиксируют меньше новых случаев заражения коронавирусом и меньше смертей.

 

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Теги: Вирус, заболевание, остров, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    24.03.2020, 17:11
Оценка:  +11
Lyonya-Space
И шо, у истуканов сухой кашль?
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