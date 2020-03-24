Коронавирус добрался до острова Пасхи

Заболевание обнаружили у местного жителя, который не покидал остров. Медики пытаются установить, где он заразился.

На острове Пасхи местные власти во вторник, 24 марта, объявили о первом подтвержденном случае COVID-19, сообщает CNN Chile.

Вирус обнаружили у взрослого человека, который находится в стабильном состоянии.

Отмечается, что заразившийся человек не покидал остров, так что речь идет о внутреннем инфицировании. Островные власти устанавливают его контакты, чтобы выяснить, откуда появился вирус, и предотвратить дальнейшее распространение.

Как известно, остров Пасхи является одним из самых удаленных мест в мире. Он находится в Тихом океане в двух тысяч километров от ближайшего населенного места - острова Питкэрн (территория Чили).

Сегодня также сообщалось, что в США 40% суточного прироста случаев коронавируса.

Ранее в ВОЗ отметили "проблеск надежды" в ситуации с коронавирусом в Италии. Там в последние пару дней фиксируют меньше новых случаев заражения коронавирусом и меньше смертей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet