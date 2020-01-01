ЕС одобрил начало переговоров с Албанией и Северной Македонией

Это посылает четкий сигнал Западным Балканам, что их будущее – в ЕС, отметил еврокомиссар Оливер Варгейи.

В ЕС готовы к переговорам с Албанией и Северной Македонией

Совет Евросоюза согласовал решение о начале переговоров о приеме в сообщество Албании и Северной Македонии. Об этом сообщил еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи в Twitter во вторник, 24 марта.

"Хочу с удовлетворением сообщить, что страны ЕС достигли политического соглашения о начале переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Искренне поздравляю обе страны. Это также посылает ясный и четкий сигнал Западным Балканам: ваше будущее – в ЕС", – написал еврокомиссар.

Накануне СМИ сообщили, что страны ЕС достигли предварительного соглашения о начале переговоров о приеме в союз Албании и Северной Македонии. Главные оппоненты начала переговоров – Франция и Нидерланды – уже поддержали это решение, поэтому оставалось только изменить позицию Греции.

Напомним, в октябре 2019 года ЕС в очередной раз отказался начинать переговоры с Северной Македонией и Албанией. Тогда Франция потребовала изменения правил расширения ЕС. А ее президент Эммануэль Макрон утверждал, что Скопье и Тирана не показали достаточный прогресс в проведении реформ, недостаточно боролись с коррупцией и слишком слабо работали над укреплением верховенства права.

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