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В Кении пропали миллионы масок, заказанных Германией

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Немецкие чиновники выразили сожаление, что так и не смогли получить крупную партию масок для борьбы с коронавирусом.
Медицинские маски пропали в аэропорту Кении
Медицинские маски пропали в аэропорту Кении
dpsu.gov.ua
 
В аэропорту Кении исчезли шесть миллионов медицинских масок, которые заказала Германия для борьбы с коронавирусом, сообщает во вторник, 24 марта, еженедельник Der Spiegel. 
 
По данным издания, маски должны были прибыть в Германию еще 20 марта.
 
Покупку масок для министерства здравоохранения антикризисный штаб правительства Германии поручил провести отделению по закупкам бундесвера. Маски должны были поставить для снабжения немецких больниц и врачей. 
 
Пресс-секретарь министерства обороны подтвердил информацию Der Spiegel о пропаже, добавив, что ведомство выясняет, что именно произошло.
 
Исчезновение расследуют Минфин и Минобороны.
 
Оформлением заказа занималось Генеральное управление таможни, находящееся в подчинении министерства финансов. Таким образом, таможенное управление, со своей стороны, должно было обеспечить "проверку и серьезность подрядчика заказа", и теперь оно также расследует исчезновение масок.
 
Германия не понесла убытков, поскольку заказ еще не был оплачен. В то же время немецкие чиновники выразили сожаление в связи со сложившеюся ситуацией.
 
Ранее медицинские маски не смогла получить от Украины Словакия. Страна обвинила Германию в том, что та перехватила их заказ.

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Теги: Кения, Германия, маски, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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