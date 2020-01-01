В Кении пропали миллионы масок, заказанных Германией

Немецкие чиновники выразили сожаление, что так и не смогли получить крупную партию масок для борьбы с коронавирусом.

В аэропорту Кении исчезли шесть миллионов медицинских масок, которые заказала Германия для борьбы с коронавирусом, сообщает во вторник, 24 марта, еженедельник Der Spiegel.

По данным издания, маски должны были прибыть в Германию еще 20 марта.

Покупку масок для министерства здравоохранения антикризисный штаб правительства Германии поручил провести отделению по закупкам бундесвера. Маски должны были поставить для снабжения немецких больниц и врачей.

Пресс-секретарь министерства обороны подтвердил информацию Der Spiegel о пропаже, добавив, что ведомство выясняет, что именно произошло.

Исчезновение расследуют Минфин и Минобороны.

Оформлением заказа занималось Генеральное управление таможни, находящееся в подчинении министерства финансов. Таким образом, таможенное управление, со своей стороны, должно было обеспечить "проверку и серьезность подрядчика заказа", и теперь оно также расследует исчезновение масок.

Германия не понесла убытков, поскольку заказ еще не был оплачен. В то же время немецкие чиновники выразили сожаление в связи со сложившеюся ситуацией.

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