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Врач из США назвала пандемию "апокалипсисом"

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Даже морги уже переполнены, из-за этого к больнице пришлось подогнать авторефрижератор, где временно хранятся тела умерших от COVID-19.
 
Реаниматолог городской больницы Элмхерста записала видео о ситуации в США. Ролик опубликовало издание The New York Times.
 
Так, врач Эшли Брэй показала, в каких условиях приходится работать врачам в разгар пандемии коронавируса: палаты переполнены, не хватает медицинского оборудования, особенно аппаратов ИВЛ. 
 
У врачей недостаточно средств индивидуальной защиты, из-за чего вирусом уже заразились десятки медиков. 
 
Закончились даже места в морге, из-за чего к больнице пришлось подогнать авторефрижератор, где хранятся тела умерших.
 
Сейчас в США уже более 85 тысяч заразившихся, из которых 1300 умерли.
 
 
 
 

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Теги: США, Больница, видео, врачи, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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