Врач из США назвала пандемию "апокалипсисом"

Даже морги уже переполнены, из-за этого к больнице пришлось подогнать авторефрижератор, где временно хранятся тела умерших от COVID-19.

Реаниматолог городской больницы Элмхерста записала видео о ситуации в США. Ролик опубликовало издание The New York Times

Так, врач Эшли Брэй показала, в каких условиях приходится работать врачам в разгар пандемии коронавируса: палаты переполнены, не хватает медицинского оборудования, особенно аппаратов ИВЛ.

У врачей недостаточно средств индивидуальной защиты, из-за чего вирусом уже заразились десятки медиков.

Закончились даже места в морге, из-за чего к больнице пришлось подогнать авторефрижератор, где хранятся тела умерших.

Сейчас в США уже более 85 тысяч заразившихся, из которых 1300 умерли.

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