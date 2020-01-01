В Британии за сутки умерло рекордное число людей

Общее число зараженных коронавирусом в стране подходит до 15 тысяч человек. Среди инфицированных и премьер Борис Джонсон.

Перед этим Британия ввела жесткие карантинные меры

В Британии резко выросло количество летальных исходов от коронавируса в течение суток и достигло 759 случаев, сообщает в пятницу, 27 марта, BBC.

Только за последние сутки от коронавируса умер 181 человек - это наибольший рост числа смертей, зафиксированный в стране с начала эпидемии.

Кроме того, насчитывается 14 579 случае заражения коронавирусом.

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