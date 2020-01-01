В Британии за сутки умерло рекордное число людей
Общее число зараженных коронавирусом в стране подходит до 15 тысяч человек. Среди инфицированных и премьер Борис Джонсон.
В Британии резко выросло количество летальных исходов от коронавируса в течение суток и достигло 759 случаев, сообщает в пятницу, 27 марта, BBC.
Только за последние сутки от коронавируса умер 181 человек - это наибольший рост числа смертей, зафиксированный в стране с начала эпидемии.
Кроме того, насчитывается 14 579 случае заражения коронавирусом.
Накануне также стало известно, что коронавирусом инфицирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он находится в домашней самоизоляции.
Еще COVID-19 заразился и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок
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