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В Италии за сутки почти тысяча жертв COVID-19

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В Италии вторые сутки подряд растет число новых заражений – за сутки оно увеличилось на 5959 человек. При этом заметно сократился прирост выздоровевших.
Жители Рима стоят в очереди в супермаркет
Жители Рима стоят в очереди в супермаркет

В Италии за последние сутки скончались 969 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Это рекордное количество с начала пандемии, сообщает департамент гражданской защиты Италии в четверг, 26 марта.

Теперь общее число жертв пандемии в стране составляет 9134. Накануне сообщалось о 662 умерших в Италии.

Число инфицированных в Италии с момента начала пандемии достигло 86498 человек. За последние сутки их количество выросло на 5959. Таким образом, рост зараженных продолжается уже вторые сутки подряд после пятидневного снижения – накануне сообщалось о 4492 зараженных.

Также число выздоровевших возросло на 589 человек. Всего их теперь 109501. При этом накануне сообщалось о 999 выздоровевших, а позавчера – о 1036.

Напомним, в ВОЗ считают, что на этой неделе Италия может достичь своего пика заболевания коронавирусом.

Также сообщалось, что реальная цифра инфицированных коронавирусом в Италии может превышать официальные данные в десять раз.

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Теги: Италия, смерть, эпидемия, жертвы, пандемия, умер, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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