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В США более 100 тысяч зараженных COVID-19

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От последствий коронавируса скончались более 1,5 тысячи человек. Такие данные привел университет Джонса Хопкинса.
США лидируют по числу зараженных COVID-19
США лидируют по числу зараженных COVID-19
 
В США число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в пятницу, 27 марта, превысило 100 тысяч человек. Об этом вечером 27 марта сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.
 
По данным университета на 23.30 следует, что заражены 100 717 человек, скончались 1544 человека, выздоровели 862.
 
По летальныи исходам лидирует город Нью-Йорк, где скончались 366 человек. На втором месте - город Кинг в штате Вашингтон, где зафиксировали 109 смертей.
 
Ранее сообщалось, что США вышли на первое место по числу заразившихся COVID-19.
 
На утро 26 марта число умерших от коронавируса в стране превысило одну тысячу человек.
 

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Теги: США, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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