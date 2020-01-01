В США более 100 тысяч зараженных COVID-19

От последствий коронавируса скончались более 1,5 тысячи человек. Такие данные привел университет Джонса Хопкинса.

В США число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в пятницу, 27 марта, превысило 100 тысяч человек. Об этом вечером 27 марта сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.

По данным университета на 23.30 следует, что заражены 100 717 человек, скончались 1544 человека, выздоровели 862.

По летальныи исходам лидирует город Нью-Йорк, где скончались 366 человек. На втором месте - город Кинг в штате Вашингтон, где зафиксировали 109 смертей.

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