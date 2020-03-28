В Германии от коронавируса могут умереть более миллиона человек - прогноз

При массовой диагностике и изоляции инфицированных, заразиться может миллион жителей страны, а умереть - около 12 тысяч. Без этих мер число смертей превысит один миллион.

По поручению министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера немецкие ученые проанализировали, как эпидемия коронавируса может распространяться в Германии. В рабочем документе МВД устанавливается, как нынешнее положение дел может повлиять на внутреннюю безопасность, какие возможны сценарии развития ситуации, заявил в пятницу, 27 марта, официальный представитель министерства Стив Альтер.

По информации журнала Der Spiegel, газеты S"uddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, в конфиденциальном документе под названием Как взять под контроль COVID-19, эксперты рекомендуют поставить вирусу преграду по примеру Южной Кореи - в массовом порядке проводя тесты и последовательно изолируя инфицированных людей.

Исследователи смоделировали сценарий, по которому с 6 апреля проводятся по 50 тысяч тестов в день, с 13 апреля - по 100 тысяч, и в конце апреля - по 200 тысяч.

От прежней методики по принципу "Проводим тесты, чтобы подтвердить ситуацию" следует отказаться в пользу принципа "Проводим тесты, чтобы предвидеть ситуацию".

При этом самом позитивном сценарии ученые предполагают, что заражены в Германии будут около одного миллиона человек, скончаются порядка 12 тысяч.

Жесткие меры предосторожности должны соблюдаться два месяца, но и затем следует сохранять повышенную бдительность, потому что иммунитет от вируса приобретет только небольшая часть населения.

В худшем случае, если государство не предпримет достаточных мер, авторы исследования допускают, что уже в скором будущем будут заражены 70% населения; при этом более 80% людей, нуждающихся в интенсивном медицинском обслуживании, не смогут попасть в больницы, а число летальных исходов превысит один миллион.

Напомним, по последним данным университета Джонса Хопкинса, в Германии зафиксировали 50,8 тысячи случаев COVID-19, из них 351 человек скончался и 6,6 тысячи выздоровели.

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