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Карантин в столице Перу: на побережье вернулись птицы и морские животные

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В Лиме за многие десятилетия зафиксировали улучшение качества воздуха и возвращение диких животных на побережье.
Карантин в Перу положительно влияет на биоразнообразие
Карантин в Перу положительно влияет на биоразнообразие
 
На побережье столицы Перу возвращаются птицы и морские животные в отсутствие людей, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Об этом 27 марта сообщило министерство окружающей среды страны.
 
"Мы заметили, как тысячи чаек, олуш оккупировали наши пляжи, появились дельфины и морские львы, которых раньше мы не наблюдали… Это хорошая новость", - говорится в заявлении ведомства.
 
 
Напомним, Лима располагается на берегу Тихого океана, население города составляет более десяти миллионов человек.
 
Чрезвычайное положение из-за коронавируса в Перу было введено 16 марта и продлено до 12 апреля.
 
 
Ранее сообщалось, что во время карантина на улице в столице Чили появилась пума.

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Теги: животные, фото, Перу, карантин, Лима, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
navigator2    28.03.2020, 08:44
Оценка:  0
navigator2
людина гафно засра%ло все
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