Карантин в столице Перу: на побережье вернулись птицы и морские животные

В Лиме за многие десятилетия зафиксировали улучшение качества воздуха и возвращение диких животных на побережье.

Карантин в Перу положительно влияет на биоразнообразие

На побережье столицы Перу возвращаются птицы и морские животные в отсутствие людей, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Об этом 27 марта сообщило министерство окружающей среды страны.

"Мы заметили, как тысячи чаек, олуш оккупировали наши пляжи, появились дельфины и морские львы, которых раньше мы не наблюдали… Это хорошая новость", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, Лима располагается на берегу Тихого океана, население города составляет более десяти миллионов человек.

Чрезвычайное положение из-за коронавируса в Перу было введено 16 марта и продлено до 12 апреля.

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