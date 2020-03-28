Карантин в столице Перу: на побережье вернулись птицы и морские животные
В Лиме за многие десятилетия зафиксировали улучшение качества воздуха и возвращение диких животных на побережье.
На побережье столицы Перу возвращаются птицы и морские животные в отсутствие людей, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Об этом 27 марта сообщило министерство окружающей среды страны.
"Мы заметили, как тысячи чаек, олуш оккупировали наши пляжи, появились дельфины и морские львы, которых раньше мы не наблюдали… Это хорошая новость", - говорится в заявлении ведомства.
Cмотрите фотогалерею: Карантин в столице Перу: на побережье вернулись птицы и морские животные
Напомним, Лима располагается на берегу Тихого океана, население города составляет более десяти миллионов человек.
Чрезвычайное положение из-за коронавируса в Перу было введено 16 марта и продлено до 12 апреля.
Ранее сообщалось, что во время карантина на улице в столице Чили появилась пума.
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