Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае за сутки зарегистрировали 54 случая ввозного коронавируса

Комментариев: 0
Общее количество зараженных, прибывших из-за границы возросло до 649 человек на континентальной части страны.
В Китае 54 новых случаев COVID-19
В Китае 54 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Китае подтвердили 54 новых случаев коронавируса, завезенных из-за рубежа. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает Синьхуа.

Таким образом, общее количество завезенных из-за рубежа случаев COVID-19 в континентальной части Китая достигло 649.

Напомним, несколькими днями ранее в Китае за сутки зафиксировали 67 случаев коронавируса. Все они были выявлены у прибывших из-за границы. Тогда сообщалось, что общее число случаев ввозной инфекции увеличилось до 541.

Тогда же сообщалось, что Китай запретит иностранцам въезд в страну.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь