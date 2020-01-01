В Китае за сутки зарегистрировали 54 случая ввозного коронавируса

Общее количество зараженных, прибывших из-за границы возросло до 649 человек на континентальной части страны.

За последние сутки в Китае подтвердили 54 новых случаев коронавируса, завезенных из-за рубежа. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает Синьхуа.

Таким образом, общее количество завезенных из-за рубежа случаев COVID-19 в континентальной части Китая достигло 649.

Напомним, несколькими днями ранее в Китае за сутки зафиксировали 67 случаев коронавируса. Все они были выявлены у прибывших из-за границы. Тогда сообщалось, что общее число случаев ввозной инфекции увеличилось до 541.

Тогда же сообщалось, что Китай запретит иностранцам въезд в страну.

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